L’émouvant témoignage de Ass Mademba Ndiaye sur son ami intime, Mame Less : « Pourquoi je l’avais forcé à faire le concours d’entrée au CESTI… »

Le membre fondateur du groupe « Sud Communication » se rappelle bien des bons moments passés avec son ami, feu Mame Less Camara qui repose désormais dans le cimetière de Yoff. À l’hôpital principal de Dakar pendant la levée du corps du regretté journaliste, les témoignages sont unanimes. Mais Ass Mademba Ndiaye, qui a un parcours spécial car connaissant bien Mame Less Camara, se confie : « Quand il était étudiant en droit, moi j’étais au CESTI. J’ai été toujours convaincu de l’intelligence et des capacités intellectuelles de Mame Less Camara. Il fallait que je lui propose de venir faire le concours d’entrée au CESTI pour qu’il exerce le métier de journaliste et être au service de son peuple. Ce qu’il a toujours eu comme ligne de conduite », révèle Ass Mademba Ndiaye.



Continuant son témoignage, le journaliste rappelle que son ami avait fini par rejoindre Walf où ont commencé les célèbres chroniques de « Abdou Sow ». D’ailleurs, Ass Mademba persiste et signe que ces chroniques sont d’une importance inégalée : « Je n’ai vu dans ce pays, aucune chronique ou aucun écrit semblable qui ont eu un impact semblable à ceux de Mame Less. » Ce qui était fascinant, développe toujours l’ami de Mame Less, « c’est que personne ne savait qui était en réalité Abdou Sow. Ces chroniques étaient vraiment la touche particulière de Mame Less Camara », se souvient l’ami ému...