L’édition 2018 de la Coupe de la Ligue "suspendue" (Ligue professionnelle)

L’édition 2018 de la Coupe de la Ligue sera "très probablement suspendue" a annoncé, ce lundi à l’APS, Saer Seck, le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP).



"Pour raison de calendrier principalement, il serait très difficile d’insérer la programmation de la Coupe de la ligue" a expliqué le président de la Ligue professionnelle.



"Entre les matchs en retard à reprogrammer, le calendrier de la coupe du Sénégal sans compter les championnats et la nécessité de terminer avant la coupe du monde (14 juin au 15 juillet), ce serait impossible" a dit M. Seck.



"Nous allons en discuter avec les administrateurs de la ligue professionnelle avant d’en informer la Fédération de football" a ajouté Saer Seck qui est par ailleurs le 1er vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF).



Pour la présente saison, la Ligue professionnelle a accumulé beaucoup de retard dû au différend entre l’Association et la société Jappo SA sur la gestion du Guédiawaye FC et aussi à la suite de la

réintégration de l’US Ouakam.



L’US Ouakam a été suspendue pour 5 ans de toutes activités liées au football par les instances du football à la suite des incidents ayant émaillé la finale de la Coupe de la Ligue 2017.



La Ligue professionnelle a été obligée de réintégrer ce club qui a obtenu gain de cause auprès du TAS (Tribunal arbitral du sport) et a refait un calendrier prenant en charge 15 au lieu de 14 équipes dans la ligue 1.

La Coupe de la Ligue met aux prises les clubs évoluant dans les deux divisions de la Ligue professionnelle.