L'actualisation de la politique industrielle : « Le Sénégal entend lever les contraintes à la croissance économique » (Moustapha Diop)

Le ministère du développement industriel et des petites et moyennes entreprises a procédé ce matin avec ses partenaires financiers et les autorités de l'ambassade de la Chine à Dakar, à la première réunion du conseil consultatif de la politique industrielle du Sénégal.

L'objectif principal de cette réunion est de partager les orientations et de recueillir les suggestions de l'ensemble des parties prenantes sur le processus d'actualisation de la politique industrielle du pays. Avec cette actualisation de la politique industrielle, "le Sénégal entend lever toutes les contraintes à la croissance économique, en outre, les avancées technologiques notamment avec la nouvelle révolution industrielle (industrie 4.0 et intelligence artificielle), et la structuration des chaînes de valeur mondiales. Ce qui impose la mise en place de nouvelles stratégies pour la compétitivité de l'industrie sénégalaise", souligne le ministre du développement industriel et des petites et moyennes industries, Moustapha Diop.