L'acte criminel à Yarakh fait 02 morts calcinés : Le chauffeur du bus TATA incendié, Abdoulaye Diop raconte la scène

C’était le sauve qui peut quand des individus encagoulés ont attaqué avec un cocktail molotov le bus TATA de la ligne 65 qui a quitté Kounoune pour rallier Colobane. En effet, c’était la panique générale, nous raconte le chauffeur: « Quand j’ai atteint la passerelle, un client a demandé à descendre. Je me suis arrêté pour qu’il descende. Brusquement, deux personnes sont venues devant moi avec de grosses pierres à la main. Au moment où certains m’insultaient, un autre apparaît avec un cocktail molotov qu’il a jeté dans le bus », renseigne le chauffeur.



« Les clients s’empressaient pour sortir du bus par tous les moyens. D’autres personnes se sont ajoutées à ces trois premiers individus. Finalement ils étaient 7 personnes devant nous. Ils ont débloqué l’une des portes avant d’entrer dans le bus et s’emparer des téléphones et de quelques affaires que détenaient des clients. Ce sont des gens costauds» explique le chauffeur Abdoulaye Diop en précisant qu’ils ont ensuite pris la fuite vers la passerelle avant de disparaître dans la nature.