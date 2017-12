L’USAID alerte sur la menace d’une crise alimentaire au Sénégal.

La productivité et la performance du secteur agricole du Sénégal inquiètent l’USAID. Cette année, les rendements dans les principaux secteurs agricoles s’annoncent sous de bons auspices. Mais une longue période de soudure est à prévoir selon l’agence des États-Unis pour le développement international (USAID) en collaboration avec le comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse. « Les gouvernements et les populations de la région vivent encore sous la menace d’une crise alimentaire. Cette menace est si réelle et imminente que les gouvernements nationaux et les décideurs au niveau régional, ont élaboré de nombreuses politiques visant à améliorer la sécurité alimentaire.



« La progression incessante de l’expansion agricole à travers la sous-région n’a pas encore atteint un niveau permettant des gains significatifs en terme de production agricole.



Les pays de l’Afrique de l’ouest, traversent une période marquée par des changements importants d’ordre démographique, politique, économique et démographique.