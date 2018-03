L’UMS condamne la sortie de Barthélémy Dias et appelle à la retenue

A la suite du prononcé du verdict dans l’affaire Khalifa SALL, monsieur Barthélemy DIAS a tenu des propos insultants à l’endroit des magistrats en charge du dossier.

De tels propos constituent une atteinte intolérable à l’honorabilité des magistrats concernés et au-delà, à la dignité de la Justice tout entière.

L’UMS les condamne sans réserve et invite tous les citoyens à la retenue et au respect dû à l’institution judiciaire.

Fait à Dakar, le 31 mars 2018

Le Bureau