Trafic d'ecstasy à la prison de Bambey : Les 4 prévenus curieusement relaxés

L'audience correctionnelle de Diourbel a réservé son lot de surprises dans l'affaire du trafic de drogue à la prison de Bambey. Marie Thérèse Thiaw, aide-cuisinière de l'établissement pénitentiaire, les détenus de confiance Serigne Saliou Kane et Amadou Dabo dit François Xavier, tous deux affectés à la cuisine, ainsi que Awa Diouf, une visiteuse dont l'oncle est incarcéré, étaient poursuivis pour tentative d'offre et de cession de drogue ainsi que pour complicité. Tous ont finalement été relaxés au bénéfice du doute.







Les faits remontent au 12 février dernier. Ce jour-là, une garde pénitentiaire effectue une fouille de routine sur l'aide-cuisinière Marie Thérèse Thiaw. Dans le seau que transporte la femme, elle découvre un étrange talisman, un objet formellement interdit dans l'enceinte de la prison. Immédiatement interpellée, Marie Thérèse Thiaw explique que ce talisman lui a été remis par une certaine Awa Diouf et qu'elle devait le transmettre au détenu Serigne Saliou Kane, pour le compte d'un autre prisonnier, Amadou Dabo alias François Xavier.







Conduite au bureau du régisseur, la fouille plus approfondie du talisman révèle son véritable contenu : soigneusement dissimulée à l'intérieur se trouve une impressionnante quantité d'ecstasy. Sur instruction du procureur, les quatre personnes impliquées sont immédiatement arrêtées.







Durant l'enquête, Marie Thérèse Thiaw, née en 1979 à Bambey, maintient sa version : elle a bien reçu le talisman des mains d'Awa Diouf. Awa Diouf, jeune coiffeuse née en 2004 à Bambey et domiciliée au quartier Dvf, explique quant à elle avoir reçu l'objet d'une certaine Zahra, une personne avec laquelle Amadou Dabo l'aurait mise en contact. Serigne Saliou Kane, né en 1997 à Keur Massar, tailleur et célibataire, déjà condamné à deux reprises par le passé et occupant la fonction de chef de cuisine à la prison, reconnaît les faits. Il confirme avoir reçu pour consigne de François Xavier de récupérer le talisman auprès de Marie Thérèse Thiaw.







Seul Amadou Dabo dit François Xavier, né en 2003 à Fass et déjà condamné deux fois pour détention de drogue, a fermement nié toute implication dans ce trafic. Présenté devant le juge, il a maintenu sa position malgré les accusations concordantes des trois autres prévenus.







Jugés hier, les quatre protagonistes ont bénéficié d'une décision judiciaire pour le moins surprenante au vu des éléments de l'enquête. Le tribunal a prononcé leur relaxe pure et simple, invoquant le bénéfice du doute. Dans la foulée, le juge a également ordonné la destruction de la drogue qui avait été saisie, clôturant ainsi cette affaire de manière inattendue.

