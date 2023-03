L’Île du Diable (Sédhiou): Quand Macky Sall veut en savoir plus sur la mythologie de ce site inhabité

Le président de la République Macky Sall, citant le point 16 des engagements de l’Etat du Sénégal pour le développement de Sédhiou, a souligné l’importance de la sauvegarde des écosystèmes et du patrimoine historique. Seulement, l’île du Diable, une localité perdue dans les eaux de la Casamance et non loin de Sédhiou a attiré l’attention du Président Macky Sall qui s’informe grâce aux explications de Balla Moussa Daffé. Une légende est bien entretenue par les anciens à ce sujet.