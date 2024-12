L'Héritage Sanglant : Quand une querelle familiale vire au Drame à Saint-Louis

À Saint-Louis, une dispute autour d'un héritage a tourné au cauchemar, laissant une famille déchirée et une sœur gravement blessée. Fallou Fall, accusé d'avoir violemment agressé sa grande sœur Fatou Fall, est désormais entre les mains de la justice. Ce vendredi, il a comparu devant le Tribunal de grande instance de Saint-Louis pour violences, coups et blessures volontaires, rapportait L'Observateur.



Une querelle d'héritage qui dégénère



L'affaire a éclaté suite à un différend dans la maison familiale. Fatou Fall reprochait à son frère de jeter constamment des bassines d'eau dans la cour, un acte qui a servi d'étincelle à des tensions profondément enracinées. Déjà en désaccord sur l'héritage, les disputes ont pris une tournure violente. Fallou, dans une colère incontrôlée, s'en est pris physiquement à sa sœur devant ses enfants. Les cris de détresse de Fatou ont mobilisé le voisinage, qui a réussi à la soustraire aux griffes de son frère.





Mais l'horreur ne s'est pas arrêtée là.Sur le chemin du commissariat, Fallou a poursuivi Fatou et l'a brutalement frappée à l'aide d'une chaîne en métal, provoquant son évanouissement sur place. Une plainte a rapidement été déposée, entraînant l'arrestation de l'agresseur.



Un tribunal face à un homme insaisissable