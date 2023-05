« L’Entretien »/ Seydou Gueye résume l’ère Macky Sall : « Le Président a normalisé le Sénégal… »

Dans ce nouveau numéro de l’entretien avec Dakaractu, le ministre, conseiller du président de la République a fait le tour des questions d’actualité. Du dialogue national en passant par la question des libertés jusqu’aux affaires politiques, le porte-parole de l’alliance pour la république s’est confié à Dakaractu dans un contexte agité. La justice sociale et l’équité territoriale ont également été abordées par l'acteur politique de la Médina qui note le bilan du président de la République. Mais le plus important, c’est le capital humain. Dans le secteur de l’éducation, de la formation et de l’insertion, le ministre conseiller estime que le régime de Macky Sall a fait un grand bond par rapport à ses prédécesseurs. « Macky Sall a normalisé le Sénégal » nous dira Seydou Gueye qui développe les grandes lignes développées dans cet entretien que Dakaractu vous propose de suivre.