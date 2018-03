L'Angleterre absente du Mondial pour une affaire d'espionnage ?

Dimanche, Sergueï Skripal, 66 ans, et sa fille Youlia, 33 ans, avaient été retrouvés inconscients sur un banc d'un centre commercial à Salisbury dans le sud de l'Angleterre. Mardi, ils étaient toujours dans un état critique, et hospitalisés en soins intensifs. Selon la police, ils ont été exposés à "une substance inconnue".



Agent double



Sergueï Skripal, le père, est un ex-agent double. Cet ancien colonel des services de renseignements russes, recruté par l'Angleterre dans les années 1990, avait été arrêté par le FSB pour haute trahison en 2004.



Devant le Parlement britannique mardi, Boris Johnson a affirmé que si le gouvernement russe était responsable, "il serait difficile de voir le Royaume-Uni participer à cet événement de façon normale, et nous devons certainement réfléchir là-dessus".



Une réunion interministérielle d'urgence est programmée mercredi à Londres.



L'Angleterre figure dans le groupe G à la Coupe du monde, avec la Belgique, le Panama et la Tunisie.