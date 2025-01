L’APR monte au créneau : mobilisation annoncée à Agnam contre la levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom

L’Alliance pour la République (APR) a lancé un appel à la mobilisation générale pour le jeudi 23 janvier 2025 à Agnam. Dans un communiqué publié ce lundi, le secrétariat exécutif national (SEN) du parti de l’opposition dénonce une “forfaiture morale et politique” orchestrée par le pouvoir en place.



Au cœur de cette mobilisation : la procédure de levée de l’immunité parlementaire de Mouhamadou Ngom, dit Farba, député et haut dirigeant de l’APR. Selon le communiqué, cette démarche initiée par le ministre de la Justice et relayée par une commission ad hoc de l’Assemblée nationale est perçue comme un “acharnement maladif” visant à écarter une figure de proue de l’opposition.



Le SEN de l’APR critique fermement les conditions dans lesquelles la commission ad hoc a adopté sa résolution. “Les membres de ladite commission n’ont pas disposé du dossier pour exprimer un avis libre et circonstancié sur la requête du pouvoir”, souligne le communiqué. L’APR y voit une tentative de “liquider” politiquement Farba Ngom, dans une “agression brutale contre l’État de droit”.



Pour l’APR, cette affaire dépasse la seule personne de Farba Ngom. Le parti appelle les démocrates et les républicains à défendre les fondements de la République et de l’État de droit, ainsi que le vivre-ensemble.



En réaction, l’APR appelle ses militants, sympathisants et alliés à se mobiliser massivement à Agnam le 23 janvier. L’objectif est de “dire non à la forfaiture en cours” et de défendre “la démocratie et la République”.



Pour le SEN de l’APR, cette manifestation doit être une réponse ferme face à un “pouvoir inexpert et revanchard” qui, selon lui, glisse dangereusement vers “des dérives totalitaires”. L’APR invite ainsi tous les Sénégalais à faire front pour préserver la paix, la stabilité et la sécurité du pays.