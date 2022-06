L’ADIEU DE SADIO À ANFIELD : « C’est vraiment étrange pour moi de ne plus être Red… Les 2 buts que je n’oublierai jamais avec les Reds »

Sadio Bavarois désormais jusqu’en 2025, au moins. Mais Sadio n’oubliera pas de sitôt Liverpool qui est devenu son club de cœur. Dans une interview qu’il a accordée au site dudit club en guise d’adieu, le Sénégalais a trouvé « étrange » son nouveau statut d’ancien joueur de Liverpool. Il confie néanmoins désormais devenir le 1er fan du club.



« Oui, bien sûr, bien sûr. Évidemment, il est étrange - vraiment, vraiment étrange - de ne plus être un joueur de Liverpool après six ans passés à Anfield. Mais bien sûr, j'ai passé un bon moment, un moment incroyable, et depuis mon premier jour à mon arrivée, je me rappelle avoir vraiment bien apprécié de m'entraîner, de jouer, à Anfield en particulier et devant ces supporters incroyables. Maintenant, c'est fini, alors que peut-on dire d’autre? » dit-il notamment à ce propos avant d’ajouter par rapport aux spéculations qui ont devancé son départ : « Oui, bien sûr, il y avait beaucoup, beaucoup de spéculations, mais je ne suis pas un garçon confus dans ma tête. Évidemment, je sais ce que je veux et je sais ce qui est d’être professionnel, donc je n'y pensais même pas, parce que j'étais encore un joueur de Liverpool et nous avons eu des matches vraiment très importants. Ce moment était tellement, tellement important et pour moi et pour l'équipe et ses supporters. C’est la raison pour laquelle j'étais vraiment, vraiment concentré là-dessus. Je ne voulais faire aucun commentaire à ce sujet parce que gagner la Ligue des champions et la Premier League, cela aurait été fantastique pour moi, pour le club et pour tout le monde. C'est pourquoi je ne parlais même pas de la spéculation ni ne la commentais, car cela fait partie du football, cela restera toujours ainsi. C'est normal ».



Et maintenant que le transfert est effectué, Sadio avoue. « Ma vie est faite de défis à relever. Quand ce nouveau défi m’a été proposé, j'ai dit au club que je voulais partir, je voulais aller ailleurs pour découvrir autre chose. C’est juste un nouveau défi parce que pour moi, il faut toujours se remettre en question pour aller de mieux en mieux ». Le leader technique des Lions de signaler avoir dit « au revoir » au staff et à ses coéquipiers via un texto. « Oui bien sûr. Après quand les deux clubs ont accepté le transfert, j'ai envoyé un long texto pour dire au revoir à tout le monde. Ce qui est normal. Ils étaient tristes, comme moi, mais cela fait partie de la vie. Nous devons juste l'accepter ».



Sadio promet, quand-même de rester collé à l’équipe anglaise. « Ouais, bien sûr ! Après chaque match ! Après chacun de mes matchs à Munich, je viendrai dans le vestiaire et je regarderai Liverpool. C'est sûr, car je vais être le fan n°1 de Liverpool pour toujours. Je veux juste leur dire bonne chance et j'ai un œil sur eux. Et c'est sûr qu'ils seront encore meilleurs parce que je connais les garçons : de grands joueurs, un grand talent, une grande maturité et une grande attitude, alors bien sûr, Liverpool restera toujours encore meilleure, c'est sûr ».



Seulement, Sadio avertit au cas où Liverpool et le Bayern devraient se rencontrer en Ligue des Champions : « (Rires ) Vous connaissez la Ligue des champions et la façon dont le tirage au sort se déroule. Cela peut arriver à coup sûr et si cela se produit, on saura que cela s’est produit. C'est le football et bien sûr je dois venir et je dois jouer. Mais comme je l'ai dit, Liverpool est Liverpool et nous verrons. Nous verrons ce qui va se passer ».



Et quand il est interrogé sur les buts marqués avec les Reds qui lui font le plus plaisir, Sadio répond sans réfléchir : « Ouah! Je dirai mon premier but à l'Emirates Stadium contre Arsenal lors de mes débuts. Et puis après, je dirai celui contre le Bayern Munich, contre Manuel Neuer ! Désolé Manu, j'arrive mais je pense que le deuxième but était aussi incroyable ! Donc, je vais choisir ces deux buts ».