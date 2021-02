Krépin Diatta : « Je ne pense pas qu’on puisse me comparer à Sadio Mané »

La comparaison avec Sadio Mané







« Je ne pense pas qu’on puisse me comparer à lui. Mais Sadio est un grand frère pour moi. Nous sommes très proches, il m’inspire beaucoup et je prends exemple sur lui. J’ai envie d’écrire ma propre histoire. Je pense que c’est un exemple pour tous les jeunes joueurs sénégalais évidemment. C’est un modèle pour nous. »







Les deux cartons pris en deux matches







« D’habitude je ne suis pas un joueur qui prend beaucoup de cartons, mais je suis un joueur engagé qui donne tout sur le terrain. C’est le foot, je vais faire en sorte de faire attention pour la suite et de ne plus être sanctionné. »







La concurrence







« La concurrence est partout. Quand je suis arrivé à Bruges, j’étais également dans cette situation. Ce que je dois faire, c’est travailler au quotidien pour montrer mes qualités. Je pense que c’est un aspect positif, à vrai dire je préfère qu’il y ait davantage de concurrence. J’aime les challenges. »







Sur ses objectifs







« Je pense que chaque joueur a des objectifs personnels. Mais j’aimerais m’inscrire dans les objectifs du club, car j’arrive en cours de saison à l’AS Monaco. Je suis un joueur offensif, donc c’est normal que je pense à vouloir marquer et faire des passes décisives. Mais je veux avant tout aider l’équipe pour aller le plus haut possible. »







Concurrent du PSG ?







« Monaco est un grand club. Aujourd’hui on est à trois points, mais je pense qu’il faut vraiment qu’on continue à travailler discrètement de notre côté. Je sais que je suis arrivé dans un club ambitieux, qui veut revenir dans l’élite du football français. Mais il faut continuer à travailler avec humilité, avant de viser le top. »







Son accueil au sein du groupe







« Il y a des joueurs que je regardais devant la télé il y a 5-6 ans. C’est une bonne chose d’avoir ce genre de joueurs à mes côtés. Je suis arrivé dans un vestiaire où tout le monde est ouvert, j’ai vraiment l’impression d’être là depuis des années. Je pense que j’ai de la chance d’être ici, aux côtés de grands joueurs et de joueurs talentueux. »







Le rythme des entraînements







« J’ai connu ça à Bruges. Tout est fait pour travailler dur au quotidien. L’AS Monaco est un club qui veut viser plus haut, donc c’est assez logique que les séances d’entraînement soient aussi intenses. J’aime ça. »