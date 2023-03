Kouthiaba /Journée de KHASSIDA : « invitons les jeunes au travail et à la construction du pays, plutôt que de les appeler à la violence » (Abdoulaye Ndao, Parrain)

Placée sous la présidence effective de Serigne Cheikh Mbacké ibn Serigne Mountakha Mbacké, Khalife Général des Mourides, le village de Kouthiaba Wolof, chef lieu de la commune du même nom, (Koumpentoum) a abrité sa traditionnelle journée de « Khassida » organisée cette année, ce 16 Mars 2023.



Une occasion, à travers les déclamations des poèmes du fondateur du Mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba, de formuler des prières pour un Sénégal de Paix, de prospérité et de Concorde.



La cérémonie officielle a été l’occasion pour l’organisateur Baye Serigne Guèye, petit fils de Serigne Adama Guèye, premier Talibe de Serigne Touba, de revenir et de saluer les actions du Chef de l’État, Macky Sall, dans le cadre de la modernisation des cités religieuses et ses dernières décisions en faveur des daara. Aux jeunes, il a saisi l’occasion pour les inviter à cultiver la paix et à faire attention à ne pas verser dans la violence. À ce titre, il les invite à suivre le modèle de discipline enseigné par Khadim Rassoul. « Celui qui aime les jeunes doit les inviter au travail et à construire le pays. Quand les blancs étaient venus chercher Serigne Touba, il n’a pas demandé aux Talibé de s’y opposer. Il leur a plutôt demandé de rester, de travailler et d'étudier. S’il l’avait voulu, jamais il ne serait parti en exil. Il a appelé à la non-violence. Alors nous devons tous cultiver la non-violence », a-t-il lancé.



Le fils du Khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Mbacké, a abondé dans le sens, en réitérant le message de paix toujours prôné par ses illustres parents.



Le Maire de Kouthiaba par ailleurs DG de l'ADL et parrain de l’édition 2023 des journées Khassida, a profité de l’occasion pour saluer la posture du chef de l’État Macky Sall. En effet, dira-t-il, « le calme, la sérénité du Chef de l'État en toute circonstance font de lui un homme de synthèse qui assure et rassure. Il nous unit par delà nos différences et notre diversité. C'est pourquoi, il est un modèle d'homme d'État à méditer et à suivre... », a dit M. Ndao. Ce dernier a profité de l’occasion pour s’adresser aux jeunes de sa commune. Selon lui, tous les responsables doivent prôner la paix et le travail. L’occasion faisant le larron, il s’est prononcé sur la situation politique du pays pour regretter les actes de vandalisme et de pillage, notés dans certains endroits du pays, du fait de l’affaire Sonko/Mame Mbaye Niang. Selon lui, « nous devons inviter les jeunes au travail et à la construction du pays, plutôt que de les appeler à la violence », a-t-il martelé. Ce dernier, une semaine après le Gamou de Malem Niani, où il représenté le chef de l’État, marque ainsi son attachement pour le rayonnement de la religion dans le département et son engagement à accompagner les guides religieux de la localité...