Koungheul - Bac 2025 : les candidats transportés gratuitement par les conducteurs de moto Jakarta

À Koungheul, dans la région de Kaffrine, un groupe de conducteurs de motos Jakarta dénommé ''XB Thé'', a bouclé aujourd'hui, trois jours de service gratuit en faveur des candidats au baccalauréat édition 2025.

Ce très beau geste a permis aux candidats habitants les coins les plus reculés de pouvoir rallier à temps les centres d'examen sans difficultés et d'avoir zéro retard dans la session de cette année.

Selon les initiateurs, ''ce geste avait pour objectif de soulager les candidats sur la question du transport, particulièrement pour ceux qui habitent dans les zones périphériques où les conditions de déplacement sont généralement difficiles''.

De plus, des sandwiches, de l'eau et du café Touba ont été distribués non seulement aux candidats, mais également à l'administration dans les différents centres d'examen. Un geste apprécié à sa juste valeur par les populations de Koungheul qui selon elles, restera gravé dans les mémoires.