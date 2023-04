Korité à Kaolack : Ousmane Noël Dieng distribue des bœufs et des moutons à la population.

Le président du mouvement MJK/DFS a renoué avec la tradition en convoyant des bœufs et des moutons au profit de la population Kaolackoise.

La cérémonie de distribution de ces animaux pour la Korité a été initiée hier nuit à Léona Niassène où les habitants et des religieux s'étaient donné rendez-vous.

Selon le chef de cabinet de Diène Farba Sarr, cette action entre dans le cadre de la politique sociale du président Macky Sall, soutenue et matérialisée au niveau local par son mentor. À l'en croire, celle-ci permettra de soulager certaines familles démunies qui peinent à prendre correctement en charge les besoins liés à la fête de l'Aïd El Fitr.

Sur le plan politique, il a encore invité l'ensemble des leaders de la majorité présidentielle de Kaolack à travailler d'une façon beaucoup plus sincère pour la réélection du président Macky Sall en 2024. Et ceci, en commençant d'abord à s'unir et à renforcer les activités de proximité auprès des populations. Il a aussi lancé une pique au leader de Rewmi, à la suite de sa dernière sortie médiatique...