Korité 2025 à Touba – Un appel à la piété et à la mobilisation collective : « Nous ne pouvons dire plus que ce que nous avons déjà dit » (Le Khalif)

Comme chaque année, la célébration de l’Aïd el-Fitr (Korité) à Touba a été marquée par une ferveur spirituelle et un engagement communautaire renouvelé. La prière solennelle, présidée par Serigne Falou Mbacké Ibn Serigne Abdou Khadre, a rassemblé des milliers de fidèles venus célébrer la clôture du mois de Ramadan dans l’enceinte sacrée de la cité religieuse.



Son sermon a été axé sur les bonnes actions et la purification. Dans son prêche, Serigne Falou Mbacké a insisté sur l’importance des actes vertueux, notamment le versement de la Zakat al-Fitr avant la prière de l’Aïd. Selon lui, ce geste « permet d’effacer les écarts de langage et les erreurs commises durant le Ramadan », rappelant ainsi la dimension purificatrice de cette aumône obligatoire. Son message a résonné comme un appel à ancrer les enseignements du mois sacré dans le quotidien des croyants.



Un appel à l’adoration et à la persévérance



De son côté, Serigne Mountakha Mbacké a donné la priorité, dans son discours, à l’adoration et aux œuvres inachevées. Le Khalif a exhorté les disciples à intensifier leur dévotion envers Allah : « Nous sensibilisons tout le monde, nous y compris, à accentuer nos pratiques d’adoration et à suivre rigoureusement l’exemple de Serigne Touba pour ne pas nous égarer », a-t-il déclaré. Il a également souligné l’impératif de poursuivre les projets en cours au service de la communauté, malgré les défis financiers.



Mobilisation collective et confiance en Dieu



Évoquant les chantiers initiés sous son leadership, Serigne Mountakha a insisté sur la nécessité de mobiliser toutes les ressources disponibles, même limitées. « Si un ouvrage nécessite 100 milliards et que nous n’avons qu’un milliard, nous nous investissons à hauteur de nos capacités. Le reste relèvera des desseins divins », a-t-il affirmé, illustrant une philosophie de l’effort collectif ancrée dans la confiance en Dieu (Tawaqul). Ces propos ont été accueillis par un soutien massif des fidèles, déterminés à contribuer aux réalisations socio-religieuses de la ville sainte.



En clôture, Serigne Mountakha a salué l’ensemble de la communauté musulmane, notamment les disciples mourides, pour leur engagement sans faille. Dans un climat de recueillement et de fraternité, l’événement a rappelé l’importance de l’union autour des valeurs prônées par Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie mouride.



Serigne Mountakha était accompagné de plusieurs personnalités religieuses, dont son porte-parole, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre