Korité 2023 : Les éleveurs de poulets à l'épreuve de la Grippe Aviaire et de la maladie de Newcastle, entre peine et désillusion

À la question de savoir, s'il avait souscrit à une assurance pour son poulailler, Dione répond par la négative. Sur ce, il sollicite l'aide des autorités compétentes : « on ne sait pas à quel saint se vouer, l'État doit nous aider. Nous sommes jeunes, et on a pris toutes nos économies pour entreprendre (la perte avoisine la somme de 7 millions de Francs Cfa) ».





Pape Omar Dione n'est pas la seule victime dans cette zone de Cayar, d'autres sont également dans la même situation.





Dans la zone des Niayes, beaucoup d'éleveurs de volaille risquent de passer une fête de Korité cauchemardesque du fait des conséquences de la grippe aviaire.





D'après le témoignage de cet autre éleveur qui a requis l'anonymat, plusieurs de ses amis avec qui, il partage un groupe Whatsapp, sont victimes de la grippe aviaire. "Juste avant-hier, quelqu'un avait déclaré avoir perdu plus de 250 poulets en une journée. Si on calcule ça, c'est un manque à gagner énorme et beaucoup d'argent perdu pour un jeune qui vient de démarrer son business".





Même son de cloche pour Samba Niane, cet éleveur à Mbour déclare avoir perdu plus de 300 poulets en l’espace de quatre jours. Néanmoins, il a eu beaucoup de chance, du fait qu’il a investi dans deux poulaillers qui se trouvent dans des zones différentes. Pour l’instant, son second poulailler avec environ 1000 sujets est sauvé, et il compte sur ça pour vendre durant la fête de Korité.





La grippe Aviaire, une maladie animale très contagieuse…