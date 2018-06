Korité 2018 : La communauté « Ibadou » célèbre l’Aïd El Fitr et appelle à la préservation de la communauté musulmane

Après presque 30 jours de jeûne et de privation, la quasi-totalité de la communauté musulmane a célébré l’Aïd El Fitr ce vendredi 15 juin. La communauté des « Ibadou » n’a pas dérogé à la règle. En effet, ils ont fait leur prière de la Korité à la mosquée sise à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Lors de son prêche, l’imam ratib Oumar Sall est revenu sur l’importance de la fête de Korité, qui doit être une occasion de montrer la beauté et la grandeur de l’Islam.

Par ailleurs, l'imam a appelé à l'unité des musulmans dans le monde entier. Pour faire face aux détracteurs de l'islam, non sans manquer d’appeler les autorités étatiques à plus de responsabilité dans l’exercice de leurs fonctions.