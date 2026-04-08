Kidira : 400 kg de cyanure saisis — un trafic toxique destiné à l’orpaillage clandestin démantelé


Kidira : 400 kg de cyanure saisis — un trafic toxique destiné à l’orpaillage clandestin démantelé
Un nouveau coup de filet d’envergure a été réalisé à la frontière sénégalaise. Le Commissariat spécial de Kidira a mis fin à un trafic de produits chimiques dangereux destinés à l’orpaillage clandestin, avec à la clé une saisie impressionnante et plusieurs interpellations.
 
 
Une opération matinale décisive
 
C’est aux environs de 06 heures du matin, le 31 mars 2026, que les éléments de l’antenne de Diyabougou, en patrouille de sécurisation des points de passage non officiels, tombent sur un convoi suspect.
 
L’interception a lieu au niveau du point stratégique baptisé « Éléments GMI », connu pour être un axe sensible de passage transfrontalier.
 
 
Une cargaison hautement dangereuse
 
La fouille du convoi révèle une véritable bombe environnementale :
•  400 kg de cyanure
•  250 kg de zinc
•  04 motos utilisées pour le transport clandestin
 
Ces substances chimiques, particulièrement toxiques, sont couramment utilisées dans le traitement de l’or… mais représentent un danger extrême pour l’environnement et les populations.
 
 
 Course-poursuite et arrestations
 
À la vue des forces de l’ordre, deux des transporteurs prennent la fuite, abandonnant derrière eux motos et cargaison.
 
Mais grâce à la réactivité des policiers :
•  Deux convoyeurs sont rapidement interpellés
•  Le destinataire final des produits est également arrêté
 
Les investigations révèlent que la marchandise provenait d’un pays frontalier et était destinée à alimenter des sites clandestins d’orpaillage à Diyabougou et Soreto.
 
Direction Tambacounda
 
Au terme de l’enquête, les trois individus ont été déférés devant le parquet du Tribunal de Grande Instance de Tambacounda, le 03 avril 2026.
 
Ils devront répondre de leurs actes dans une affaire qui met en lumière les circuits illégaux liés à l’exploitation aurifère.
 
Un danger au-delà du trafic
 
Au-delà de l’aspect criminel, cette saisie relance le débat sur les ravages de l’orpaillage clandestin :
•  Pollution des sols et des nappes phréatiques
•  Risques sanitaires majeurs pour les populations
•  Dégradation irréversible des écosystèmes
 
Le cyanure, en particulier, est une substance extrêmement toxique, capable de provoquer des catastrophes environnementales en cas de mauvaise manipulation.
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Mercredi 8 Avril 2026
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