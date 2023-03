Keur Massar : Violents affrontements entre jeunes et forces de l'ordre.

C'est aux environs de 14 h que les jeunes ont commencé leurs activités de protestation à Keur Massar. Où des entreprises comme Auchan et les stations Total ont été ciblées par des manifestants.Ce jeudi, jour de procès opposant le leader de Pastef Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang, est rythmé par les échauffourées entre les forces de défense et les jeunes manifestants.Jusqu'au moment où nous mettons ces écrits en ligne, les affrontements se déroulent de plus belle...