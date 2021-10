Keur Massar : Le service national d'hygiène lance une vaste campagne de saupoudrage et de traitement des bassins de rétention.

Les habitants du département de Keur Massar peuvent dans les jours à venir dormir comme des marmottes. En effet, le service national de l'hygiène a procédé cet après-midi du jeudi 28 octobre 2021 au lancement d'une vaste campagne régionale de saupoudrage et de traitement des bassins de rétention au niveau du département de Keur Massar.







Cette opération technique entre dans le cadre d'un vaste programme de sensibilisation et de prévention contre les maladies saisonnières telles que le paludisme, la dengue etc... C'est dans cette logique que le colonel Maodo Malick Ndao, chef du service national de l'hygiène, envisage de pulvériser tous les faubourgs du département pour réduire les vecteurs de maladie durant cette période d'hivernage. « On s'est rendu compte que durant l'hivernage il y a une prolifération de ces vecteurs là et particulièrement au niveau des zones qui ont été touchées par les inondations que ce soit les moustiques, les mouches, les insectes entre autres », a souligné le médecin colonel.







Le département de Keur Massar a été fortement affecté par les inondations qui sont les causes directes des stagnations des eaux favorables à la croissance des culicidés.







En vue de favoriser une réduction des risques de transmission des maladies, les agents du Service National de l'Hygiène sont dotés de tous les moyens vitaux pour l'exécution de cette nouvelle mission de désinfection. « Nous avons suffisamment d'équipements et d'appareils. Nous avons aussi suffisamment de produits que ce soit les insecticides, les désinfectants et en général les produits phytosanitaires à notre disposition pour mener cette opération à bien », a informé le Chef de Service National de l'Hygiène.







Toutefois, il invite les populations à se confiner durant ces 10 à 15 jours de manœuvres à partir de 22 heures, pour éviter d’être en contact avec la poudre et de couvrir tout ce qui est alimentation au niveau des maisons.