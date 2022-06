Kédougou : Un comité régional de développement pour se pencher sur le Sport en général.

La région de Kédougou va abriter très prochainement un Comité régional de développement (Crd) axé sur le sport et sa pratique dans cette localité du Sénégal oriental. C'est le directeur de cabinet du ministre des Sports, Ibrahima Ndao, qui l'a dit, aujourd'hui, au cours d'une cérémonie de présentation du trophée de la CAN. Le département du ministre Matar Bâ et la Gouvernance de Kédougou préparent cette rencontre, qui sera l'occasion d'évoquer les problématiques du sport dans la région, selon le Gouverneur Saër Ndao.