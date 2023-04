Kédougou / Tournée régionale : Ousmane Sylla a parcouru les 19 communes de la région pour communier avec les populations locales.

En ce mois béni de Ramadan, le maire de la commune de Kédougou, par ailleurs directeur général de DDD, Ousmane Sylla, a sillonné les 19 communes de la région du 28 mars au 03 avril 2023. Cette tournée s'inscrit dans la logique d'unir toutes les forces de la région autour de l'essentiel.



Un moment fort de communion, de solidarité et de partage avec les l'ensemble des élus, responsables politiques et populations locales. Une initiative, la première du genre, de la part d’un acteur politique de la région, qui a été vivement saluée par les populations.



Le maire Ousmane Sylla a mis à la disposition de chacune des 19 communes 500 kg de sucre, soit 10 sacs de 50 kg, 01 carton de dattes et une natte de prière pour l'imam, en présence des maires, responsables politiques et populations locales. Selon eux, une activité de ce genre n'a jamais été effectuée dans le passé. Ils ont chaleureusement salué cette marque de considération du maire à leur endroit. Ils lui renouvellent leur confiance en réitérant leur engagement à ses côtés. Ainsi, d'importantes prières ont été formulées à son égard à chaque étape de cette tournée.



Conformément aux orientations du président Macky Sall qui exhorte ses responsables à être plus proche des populations, Ousmane Sylla a déroulé son programme social, mais a aussi recueilli les doléances des populations . Partout où il est passé, le directeur général de DDD et maire de Kédougou, a été triomphalement accueilli par ses collègues maires et les populations locales de la région, notamment dans le Sirimana, le Dantila, le Beledougou, le Bandé, le Niokolo, le Dialougala et dans le pays bassari. Cette tournée de solidarité a permis à Ousmane Sylla de raffermir les liens entre élus locaux du parti présidentiel. À cette occasion, ils ont échangé sur les perspectives de développement, l'avenir du parti et surtout les prochaines échéances électorales.



La communauté chrétienne a été également prise en compte dans le déroulement de ce programme social, de communion, de solidarité et de partage. Un acte fort et symbolique qui traduit la volonté du maire de Kédougou à être régulièrement aux côtés de la communauté.