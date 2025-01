Kazu Rajab 2025 : L'héritage de Serigne Fallou Mbacké, modèle de foi et de dévotion Baye Fall

Le 27 janvier 2025, la communauté mouride se réunira à Ndindy pour célébrer le Magal Kazu Rajab, en commémoration de la naissance de Serigne Fallou Mbacké, deuxième khalife général des mourides. Cet événement revêt une dimension particulière, car la naissance de Serigne Fallou coïncide avec la date du voyage nocturne du Prophète Muhammad (PSL), où celui-ci, accompagné de l’Ange Gabriel, reçut l’institution des cinq prières quotidiennes. Né le 27 juin 1888, pendant la nuit du 27ème jour de Rajab, Serigne Fallou Mbacké incarne un modèle de dévotion et de foi pour les mourides à travers le monde.







Dans le cadre de cette célébration, des fidèles se retrouvent régulièrement dans des Daaras pour partager leur dévotion, se rapprocher de Dieu, et méditer sur la vie et l’œuvre de Serigne Fallou. Ces rencontres sont marquées par des Zikr (chants religieux) en l'honneur de l'homme saint, dans une atmosphère de fraternité et de recueillement. Le cercle se forme, les tambours résonnent, et l’assemblée rend hommage à l’héritage spirituel de ce fils de Cheikh Ahmadou Bamba, tout en réaffirmant leur engagement dans la voie de l'Islam.







Lors de ces échanges, des personnalités comme Bouba Timpo et Diambé témoignent de l'impact profond de Serigne Fallou sur leur propre parcours spirituel. Bouba Timpo rappelle la grandeur de l’humilité de Serigne Fallou, qui, malgré son statut de fils de Serigne Touba, a choisi de se placer sous la guidance de Cheikh Ibra, en véritable talibé et disciple. "C’est un exemple à suivre, il a su allier savoir et humilité", affirme-t-il. Diambé, pour sa part, insiste sur la rigueur et la franchise du défunt khalife, dont l'engagement vers un Dieu unique a forgé une foi inébranlable au sein de la communauté mouride.