Kaolack / " Zéro Déchet" dans la ville de Mbossé : Pape Demba Bitèye compte primer les meilleures ASC

Le directeur général de la Senelec vient de lancer une compétition dont l'objectif est de primer l'ASC qui aura son quartier le plus propre dans la commune et le département de Kaolack.



Pape Demba Bitèye dit avoir lancé ce programme pour accompagner le mouvement sportif dans l'ensemble de ses activités culturelles et sportives, mais aussi et surtout répondre favorablement à la politique du chef de l'État dans le cadre du " PSE Vert" et du programme " Zéro Déchet". «Dans le cadre du PSE vert et du programme " Zéro Déchet", je m'engage à organiser prochainement des compétitions d'assainissement dans toute la commune en conjonction avec la jeunesse (ASC).Pour ma part, la jeunesse doit être au cœur du développement. Et c'est la raison pour laquelle je mise sur elle…"



Mr Bitèye réagissait à l'occasion d'une cérémonie de remise de maillots et d'équipements sportifs aux différentes ASC de Kaolack. En effet, le patron de la Senelec a offert un jeu de maillots composé de maillots, culottes , bas, ballons à toutes les 71 ASC de la commune de Kaolack, un jeu d'équipements aux 18 arbitres de la CRA, des enveloppes financières à toutes les 6 Zones, des ordinateurs et des imprimantes à l'ODCAV et à l'ORCAV, 10 dictaphones à la presse, etc...