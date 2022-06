Kaolack : Une ferveur populaire autour de la présentation du trophée de la CAN.

Des fans nombreux et enthousiastes sont venus à la rencontre du trophée de la CAN, qui a été présenté dans la région de Kaolack. Les rangs des jeunes dans les rues de la commune étaient par endroits clairsemés au passage de la caravane du « Trophy Tour ».



En tout, la journée de lundi a rassemblé quelques centaines de personnes dans la capitale du Saloum. Parmi eux, le ministre conseiller Mamadou Ndiaye Rahma, Mademba Bitèye, DG de la Senelec, Ahmed Youssouf Benjelloun, président du Conseil départemental, entre autres.



L'ambiance très festive, spontanée et populaire contraste avec celle plus solennelle de la cérémonie de présentation du Trophée de la CAN. La foule ne retient pas ses applaudissements quand le Gouverneur de Kaolack, Alioune Badara Mbengue, recevait la Coupe des mains du ministre des Sports présent pour l’occasion.



En dépit du bruit et des courses incessantes des jeunes, la caravane du Trophée de la CAN a sillonné Gandiaye, Kamboul, Sibassor et Kabatoki. Au passage du cortège, certains jeunes s'agrippaient sur les voitures pour être sûrs de voir la Coupe.