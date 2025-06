Kaolack – USSEIN : Le Recteur Diégane Diouf interpelle le MESRI pour la finalisation des chantiers

Lors de la cérémonie d'ouverture de la première édition du forum des métiers, de l'emploi et de l'entrepreneuriat, organisée à l'Université du Sine Saloum Elhadji Ibrahima Niass (USSEIN) de Kaolack, le recteur, le Pr Diégane Diouf, a lancé un appel vibrant au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) pour l'achèvement des travaux de l'université.



"Monsieur le ministre, votre présence est un message très fort. Elle suscite chez nous l'espoir, l'espérance [...]. Monsieur le ministre, nous avons besoin de votre soutien pour la finition de nos chantiers. C'est vrai que c'est une demande sociale, mais je n'ai aucun doute que le ministre fait des pieds et des mains pour que nous puissions occuper nos locaux, parce que c'est effectivement à travers cet effort qu'il est en train de faire, lui et ses équipes, qui nous permettront de déployer notre projet pédagogique", a déclaré le Pr Diouf.



Devant le Dr Abdourahmane Diouf et sous les ovations des étudiants, le recteur a conclu : "Nous n'avons pas de doute là-dessus. Donc Monsieur le ministre, c'est juste un rappel."