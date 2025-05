Kaolack - Randonnée pédestre : Les pharmaciens en croisade contre les faux médicaments

Le collectif des pharmaciens du Sine-Saloum a organisé aujourd’hui à Kaolack une randonnée pédestre pour sensibiliser les populations sur les dangers liés à la consommation des médicaments de la rue.



« Ce n’est pas pour rien qu’on a organisé cette randonnée à Kaolack parce que c’est un carrefour où traversent plus de 300 camions des pays voisins. Il y a plusieurs faux médicaments qui passent par la frontière (…). À Kaolack, plusieurs cas d’insuffisance rénale ont été enregistrés au niveau de l’hôpital régional et pratiquement 80 % sont causés par ces médicaments de la rue. Ces médicaments de la rue causent des complications médicales importantes, notamment les problèmes de dialyse, les problèmes des maladies chroniques et d’autres pathologies encore. Nous avons remarqué les dégâts causés par les médicaments de la rue. C’est pourquoi, nous nous sommes levés pour dire stop en communiquant avec la population de Kaolack, mais au-delà de Kaolack, pour communiquer avec la population du Sénégal afin d'alerter sur les dangers des faux médicaments », a déclaré Dr Ibrahima Diop, le président du Collectif des Pharmaciens du Sine-Saloum.



Poursuivant, il a invité les autorités à agir contre ce phénomène qui fait des ravages au Sénégal. « Il faut que les autorités réagissent pour que ces médicaments ne puissent plus exister dans la rue. Il y aura un mémorandum qui sera remis au Gouverneur pour être notre témoin auprès de notre tutelle de santé, pour être témoin auprès du Premier ministre, pour être témoin aussi auprès du Président de la République ».



Dr Diop n’a pas manqué de lancer un appel aux populations. « Prenez vos médicaments dans nos officines parce que c’est là-bas où il y a la sécurité totale, où les médicaments sont dans des conditions idéales ». Outre les pharmaciens, la randonnée pédestre a également enregistré la participation des médecins, des docteurs vétérinaires, des grossistes, des clubs de randonneurs, etc.