Kaolack/ Programme 100.000 logements à Sing-Sing : La remise des clés attendue en fin décembre 2022 (Abdoulaye Saydou Sow).

Le Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène Publique a procédé ce matin à une visite de terrain des travaux d’aménagement et de construction de logements dans le cadre du programme 100.000 logements à Kaolack, plus particulièrement à Sing-Sing Nord.

Pour le projet de Kaolack, il s'agit au total de 124 logements dont 62 villas de type F3, 24 villas de type F4 et 38 villas de type F6. Ainsi, les taux d'exécution varient entre 90% et 95%, a fait savoir le ministre Abdoulaye Saydou Sow.

Après s'être félicité de l'état d'avancement des travaux, le ministre a ainsi donné rendez-nous en fin décembre 2022 pour la cérémonie de remise des clés...