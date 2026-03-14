Kaolack- Prévention de la santé mentale: 25 élèves et enseignants formés par Enda Jeunesse Action

L’ONG Enda Jeunesse Action en collaboration avec l’inspection de l’éducation et de la formation (IEF) de la commune de Kaolack, a organisé les 13 et 14 mars 2025 un atelier de formation sur la santé mentale et du bien-être psychosocial. L’initiative qui a réuni 25 élèves et des maitres accompagnateurs issus de 11 établissements scolaires de la commune de Kaolack, entre dans le cadre du projet « À l’école en toute sérénité », soutenu par Kinderpostzegels.

Selon Aboubacar Camara, chargé du projet au niveau d’Enda Jeunesse Action Kaolack, l’objectif est de doter à ces bénéficiaires d’outils leur permettant d’identifier les premiers signaux de détresse psychologique et de porter assistance. « On a jugé nécessaire de pouvoir capacité les élèves pour qu’ils puissent prendre leurs pairs en charge, pour qu’ils puissent aider leurs pairs en situation de détresse psychologique parce qu’on sait que les enfants souffrent par rapport aux problèmes familiaux mais aussi avec la pression scolaire et entre eux. Et on sait qu’entre eux, ils peuvent céder et pour cela, nous avons choisi nos écoles partenaires pour pouvoir prendre charge les élèves mais en même temps renforcer leur capacité sur la santé mentale et de leur comprendre aussi comment faire la prévention», a-t-il déclaré avant de faire savoir.

L’enseignant, Alassane Touré, par ailleurs vice-président du comité communal de protection de l’enfant (CCPE) a salué cette initiative « C’est une très bonne chose parce que très souvent les gens ont une impression négative sur la santé mentale. Ils croyaient que la santé mentale est égale à la maladie mentale. Aujourd’hui, on nous a éclairés sur la chose. (…). Donc nous remercions Enda, depuis deux ans, ils nous soutiennent, ils soutiennent les écoles, ils encadrent les enseignants, les élèves etc ».

Les élèves qui ont pris la parole, ont insisté sur la démultiplication. Selon Amadou Konté du lycée mixte Ngane Saër, « Nous avons appris comment aborder quelqu’un qui a des problèmes de santé mentale et comment l’aider. Une fois à l’école nous allons proposer l’idée de passer dans chaque classe pour sensibiliser nos camarades ».

Pour rappel, la cérémonie d’ouverture de cette formation de deux jours sur la santé mentale a été présidée par l’inspecteur de l’éducation et de la formation (IEF) de la commune de Kaolack, Amadou Dia. Soulignant l'importance du thème, il a promis le soutien de l'IEF et du corps enseignant aux élèves bénéficiaires pour mieux informer et sensibiliser les autres potaches des autres établissements scolaires de la commune de Kaolack.