Kaolack / Parrain du concours " Petit génie" : Pape Demba Bitèye gâte les élèves et les lycées de l'Académie.

Le directeur général de la Senelec a parrainé la journée de l'excellence pour le couronnement de la 5ème édition du concours "du Petit Génie "organisée par la Zone 1-A de l'ODCAV de Kaolack.



Pape Demba Bitèye, au delà des récompenses mises à la disposition des potaches (Kits Scolaires), a remis à l'Inspectrice d'Académie de Kaolack, Adja Khadidiatou Diallo, un lot de 2.500 fascicules en Sciences pour accompagner les élèves des classes de 2nd,1ère et Tle et un lot de 10 ordinateurs portables et 10 imprimantes multifonctionnelles pour les lycées de l'Académie.



Le parrain dans sa communication, s'est d'abord adressé aux élèves pour qu'ils prennent leur destin en main en tant que génération du pétrole et du gaz. Il prend l'engagement de les accompagner de concert avec l'Académie pour organiser des cours de renforcement et soutenir tous les lycées pour améliorer les conditions de travail .En s'adressant aux parents, il les exhorte à soutenir l'éducation des filles.



Ont pris part à cette cérémonie, de hautes personnalités de la Senelec, des responsables et membres de KREM, ainsi que plusieurs délégations de leaders politiques de Kaolack dont Mr Bou Goumbala, des opérateurs économiques etc...