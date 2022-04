Kaolack : Mohamed Ndiaye Rahma nommé ministre-conseiller auprès du président de la République.

L'information vient de tomber. Mohamed Ndiaye Rahma vient d'être nommé ministre-conseiller par le président de la République, Macky Sall.

Le responsable politique de l'Apr à Kaolack a été récompensé pour son engagement auprès du chef de l'État. Selon ses proches, il est la personnalité politique la plus sociale dans tout le département de Kaolack ainsi que dans la commune. Et en plus, il fait partie de ceux qui respectent à la lettre les directives du président de la République, sans tambour ni trompette.

Joint au téléphone Mohamed Ndiaye Rahma a tenu à remercier le président de la République pour cette marque de considération et entend s’investir davantage dans la vulgarisation de sa politique. Et selon un de ses proches qui vient de recevoir cette information, " Cela prouve que le chef de l'État connaît qui est qui et qui fait quoi. Et l'acte qu'il vient de poser à l'endroit de notre leader, montre suffisamment qu'il est en train d'observer ceux qui travaillent..."