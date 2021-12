Kaolack / Locales 2022 : Le Dr Alioune Diouf reçoit la délégation de la Calebasse de l'émergence Marième Faye Sall à Médina Mbaba...

Une délégation de la Calebasse de l'émergence Marième Faye Sall, avec à sa tête, la députée Awa Guèye et la HCCT Awa Sow, a été accueillie par le docteur Alioune Diouf et ses groupements de femmes venus dans les différents quartiers de Kaolack.



Un méga-meeting a été organisé dans son fief à Médina Mbaba où ses groupements de femmes ont reçu leurs financements des mains de l'honorable députée Awa Guèye.



À cette occasion, le cadre et responsable politique de l'Apr, par ailleurs président du mouvement national pour le Patriotisme et le développement social / FONK Sa REW les vrais patriotes, s’est prononcé sur son engagement d'accompagner le président Macky Sall dans sa politique de développement.

Pour rappel, le docteur Alioune Diouf a dû abandonner sa décision de participer aux élections locales en tant que candidat. Et ce pour se conformer aux directives du président Macky Sall qui a porté son choix sur Mohamed Ndiaye Rahma et Pape Demba Bitèye.



Le responsable politique de l'Apr a lancé un appel aux kaolackois à voter massivement pour la coalition gagnante Benno Bokk Yaakar afin de permettre au président Macky Sall d'achever ses différents programmes déclinés dans le PSE pour le développement social et économique du Sénégal et en particulier de tout Kaolack.



Signalons aussi que le docteur Diouf a appuyé les femmes de la calebasse de l'émergence Marième Faye Sall à hauteur de 1million 500 mille Fcfa.



L'honorable députée Awa Guèye quant à elle, a saisi cette occasion pour réitérer ses propos en exigeant un compte rendu détaillé sur la gestion du cœur de ville de Kaolack...