Kaolack : Les travaux de reconstruction de la grande mosquée achevés à 80 %

Les travaux de reconstruction de la grande mosquée de Kaolack ont atteint, à ce jour, un taux d’avancement de 80 %. Cette annonce a été faite ce mardi par Baba Ndiaye, président de l’association Jam’Iyyatu Ikhwanu Cafa, en charge des travaux, à l’issue d’une visite du chantier.



« Vous avez pu constater que les dalles ont déjà été réalisées, et ce, sur un seul niveau. Les mausolées, qui culminent actuellement à 20 mètres, devraient atteindre 40 mètres. Quant aux minarets situés à l’avant, ils s’élèveront à 35 mètres. [...] Cela signifie que, une fois les dalles et les fondations achevées, l’essentiel du travail est fait. Pour ceux qui connaissent la construction, ils savent que 60 % des efforts portent sur les fondations et les dalles. Le reste relève des finitions. C’est pourquoi, aujourd’hui, nous pouvons affirmer que le chantier est achevé à 80 % », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.



Baba Ndiaye a également annoncé que l’inauguration de cette mosquée de dernière génération, dotée de toutes les commodités modernes, est prévue dans quelques mois. « Si les travaux se poursuivent comme prévu, et si Dieu le veut, d’ici la Tabaski ou juste après, les habitants de Kaolack inaugureront ce bâtiment, qui deviendra un joyau au service de l’ensemble de la communauté musulmane », a-t-il assuré en présence du Khalife de Léona Kanène et de l’imam de la grande mosquée, Serigne Babacar Sy Kane.



Pour rappel, le coût de cet édifice religieux est estimé à 1 milliard 380 millions de FCFA.