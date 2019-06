Kaolack : Les habitants de Ngane Alassane dans la rue pour protester contre la spoliation de leurs terres

Ils étaient nombreux à descendre dans la rue pour s'insurger contre la spoliation de leurs terres. Les habitants de Ngane Alassane (Kaolack), pointent du doigt des particuliers qui viennent procéder à des délimitations sur le terrain qui était attribué à cette population depuis 2004 par l'autorité locale.

Arborant des brassards rouges, les membres de l'association sportive et culturelle de Ngane Alassane, ont tenu à interpeller les autorités centrales et locales sur cette situation. Ils n'ont pas aussi oublié de brandir le papier administratif datant de 2004 et qui, disent-ils, leur donne la légitimité d'aménager cet espace pour les activités sportives et culturelles des jeunes de ce quartier...