Kaolack / Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments : "Dans la région africaine, les maladies d'origine alimentaire entraînent 137 mille décès, soit 1/3 de la mortalité mondiale " ( FAO)

La journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments qui a été célébrée cette année à Kaolack, a été une occasion pour les acteurs de tirer la sonnette l'alarme par rapport à l'utilisation des aliments impropres à la consommation. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture ( FAO), au niveau mondial presque une personne sur dix tombe malade chaque année à cause des maladies d'origine alimentaire. " Cela entraine 420 mille décès par an dont 1/3 au niveau de la petite enfance. Dans la région africaine, plus de 91 millions de personnes tombent malade du fait d'aliments impropres à la consommation entrainant 137 mille décès soit 1/3 de la mortalité mondiale due aux maladies d'origine alimentaire …", a expliqué la représentante de la FAO, Mme Fatou Sock. Actuellement, l'accent est mis sur la sensibilisation à travers des sessions de renforcement de capacités et autres, afin de lutter efficacement contre les maladies causées par les aliments impropres à la consommation...