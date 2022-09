Kaolack / Grève de 72 heures des travailleurs municipaux : "Toutes les activités sont à l'arrêt... Un manque à gagner chiffré à plusieurs millions de fcfa"(Abdou Ndiaye, Cnts).

Le travailleurs municipaux du Sénégal ont entamé depuis hier une grève générale de 72 heures. À l'image des autres régions, le mot d'ordre est très bien suivi à Kaolack où l'ensemble des services au niveau des collectivités territoriales ne fonctionnent plus depuis déjà 48 heures. La collecte au niveau des marchés et les services dans les états civils sont actuellement à l'arrêt. Ce qui constitue un manque à gagner colossal, selon le secrétaire général des travailleurs municipaux/ section Cnts Kaolack. M. Ndiaye espère toutefois une issue heureuse et invite l'État à engager des négociations sincères avec l'intersyndicale qui porte la revendication des travailleurs relative à la revalorisation des salaires...