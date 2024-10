Kaolack / Giga meeting Pastef : Rokhy Ndiaye porte auprès de Sonko un plaidoyer pour le développement du Saloum

Le dragage de la berge du Saloum, la réhabilitation du port de Kaolack pour renforcer l’emploi des jeunes et des femmes, l’érection de centres de formation professionnelle, un plan d’assainissement, la vétusté des routes, le relèvement du plateau technique sanitaire, faire de cette ville carrefour la capitale de la zone centre, sont entre autres les différents problèmes qui empêchent le Saloum de se développer.

La députée Rokhy Ndiaye a porté ce vibrant plaidoyer à l’endroit des nouvelles autorités lors de ce giga meeting qui s’est tenu au terrain Boustane en présence des militants, du PM Sonko, des responsables Pastéfien de Kaolack et alliés. Rokhy Ndiaye a également invité les Kaolackois à conférer massivement une majorité au régime en place lors de ces législatives anticipées du 17 novembre. « Les responsables politiques de l’ancien régime n’ont rien apporté en terme de développement sur le plan infrastructurel et économique à Kaolack », a-t-elle tenu à faire remarquer.