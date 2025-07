Kaolack - Gamou Médina Baye Kabatoki / Cheikh Baba Diallo aux politiciens et à la jeunesse : 'Cessons les calomnies, les insultes et les violences'

À l'occasion de la célébration du Gamou de Médina Baye Kabatoki 2025 dans la commune de Kaolack, le guide religieux Cheikh Baba Diallo, président de la Fédération Liwahoul Hamdi internationale est revenu sur la situation actuelle du pays.

Selon lui, un pays ne peut se construire dans la division et sans la paix. ''Chaque pays est construit avec des lois. Si chacun respectait ces lois là, je pense qu'il n'aurait pas de problème. La liberté ne veut pas dire faire du n'importe quoi ou dire du n'importe quoi. Il faut qu'on se respecte et qu'on respecte son prochain. Ce que je peux dire des arrestations, c'est que la justice fasse son travail et qu'on n'y mêle pas la politique. Cessons les calomnies, les insultes et les violences parce que ça ne nous mène à rien. J'invite toute la classe politique à faire de la politique constructive'', a déclaré Cheikh Baba Diallo.

Revenant sur la sortie du Premier ministre, Ousmane Sonko, le président de la Fédération Liwahoul Hamdi internationale pense qu'il n'y a aucun problème entre le Président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. ''On doute qu'il y ait un problème entre les deux hommes parce que c'est Ousmane Sonko qui avait désigné le Président Diomaye Faye comme candidat lors de la dernière élection présidentielle où il a été élu avec 54% des suffrages. En tout cas, je ne peux qu'inviter tous les sénégalais en particulier les chefs religieux à prier pour la paix entre ces deux hommes. Parce que s'ils y'a des tiraillements entre eux, le Sénégal n'aura pas la paix et cela peut faire tomber le Sénégal dans le chaos. Ce que nous ne souhaitons pas'', a-t-il ajouté.

Avant de lancer un appel à la jeunesse. ''Vous êtes l'avenir du pays. Ayez comme référence notre bien-aimé le Prophète Muhammad (PSL). Si vous vous référez à ses enseignements et son comportement, vous ne vous égarez jamais'', a conclu le guide religieux.

Il faut rappeler que le Gamou a enregistré la présence d'éminentes personnalités notamment l'ambassadeur de la République d'Algérie au Sénégal, son excellence Ridha Nebais, Cheikh Abdoul Bakhi Hassane Dème, Marie Sow, candidate à la prochaine élection présidentielle de la Gambie, entre autres.

Également, des consultations médicales gratuites et des médicaments ont été offerts aux populations grâce à la collaboration entre Médisol International du Docteur Rose Wardini, Kabatoki Assistance Médicale et Solution Baye Spirituality.