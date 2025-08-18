Kaolack : Deux voleurs arrêtés après une course-poursuite haletante

Le Commissariat d’arrondissement de Ndorong/Kaolack a procédé, ce 17 août 2025, à l’interpellation de deux individus dans le secteur de Gawane pour association de malfaiteurs et vol en réunion avec usage de moyen de transport.



Les faits se sont déroulés lors d’une mission de sécurisation. Une patrouille de police a remarqué deux hommes à bord d’une moto Jakarta suivre de près un motard tenant un téléphone portable à la main. Arrivés à hauteur de la station-service de Gawane, la victime a ralenti pour franchir un dos d’âne. Profitant de l’occasion, l’un des malfaiteurs a arraché le téléphone, tandis que son complice accélérait pour prendre la fuite.



S’en est suivie une course-poursuite à travers les rues de Kaolack. La traque s’est achevée à Médina Baye, précisément à l’arrêt Jakarta « Baba Lamine NIASS », où les deux suspects ont été finalement neutralisés.



Placés en garde à vue, ils répondront de leurs actes devant la justice.