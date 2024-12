Kaolack/ Affaire des agents licenciés du Marché de Médina Baye : Les précisions de la direction de Promogem

Suite à la récente sortie d’une trentaine d’agents de Promogem du marché de Médina Baye déplorant leur licenciement et 5 mois de salaires impayés, la direction de ladite structure s’est fendue d’un communiqué pour apporter des éclaircissements sur cette affaire. «Nous avons récemment pris connaissance d'informations sur les réseaux sociaux annonçant le licenciement des agents prestataires du marché Mame Astou Diankha de Kaolack. Le Promogem tient à démentir catégoriquement ces allégations. Les contrats de prestation de ces agents sont arrivés à leur terme le 30 novembre 2024, conformément aux clauses contractuelles», relate la note. S’agissant des salaires impayés, on peut lire : «Concernant les arriérés de salaires, nous rappelons que le Promogem n'est pas à l'origine de cette situation. Le paiement de ces agents était assuré par notre partenaire Locafrique dans le cadre d'un système de paiement forfaitaire ». Cependant, l’on renseigne toujours dans le communiqué que «le Promogem et Locafrique sont actuellement en pourparlers afin de trouver une solution définitive à cette situation».