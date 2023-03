Kaolack/ 72 heures de l'Association Taxawu Sunu Askan des Abattoirs Ndangane: " Notre objectif, c'est de mettre notre quartier sur les rails de l'émergence( Magaye Gaye).

Les 72 heures de l'Association Taxawu Sunu Askan des Abattoirs Ndangane( commune de Kaolack) ont démarré hier à travers une caravane. Les organisateurs, la population et leurs invités ont sillonné les grandes artères de ce quartier.



Ainsi, la culture était au rendez-vous. Djinaky qui est la commune invitée d'honneur, plus précisément le village de Baline, a montré ses différentes facettes culturelles dans les rues de Kaolack.



D'après le président de l'ATSA, Magaye Gaye, la célébration des 72 heures de cette association est un moment d'échanges et de partage entre les différentes communautés dudit quartier.



Dans le programme, il est prévu d'autres activités dont un carnaval, une journée de réflexion sur le développement des Abattoirs Ndangane. " Notre objectif, c'est de mettre notre quartier sur les rails de l'émergence. Nous avons eu à intervenir dans plusieurs domaines notamment dans l'éclairage public, l'assainissement, l'éducation, entre autres.



À noter que le directeur général de la Senelec, Pape Demba Bitèye est le parrain des 72 heures de l'Association Taxawu Sunu Askan des Abattoirs Ndangane...