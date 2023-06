KOLDA : les jeunes de la Cojer dénoncent le quota infime alloué aux jeunes pour le recrutement dans la fonction publique…

Les jeunes de la Cojer de Kolda dénoncent vivement le quota qu’ils jugent infime dans la liste publiée pour la fonction publique alloué à la région récemment.



Ainsi, ils estiment que cette liste avec quatre retenus demeure une « aberration » pour eux. Dans cette optique, Tanou Kandé, membre de la Cojer, soutient que c’est un manque de considération de la part du ministre vis-à-vis des jeunes. Et à la suite de la publication de cette liste, les jeunes se sont rués vers les réseaux sociaux pour dénoncer cette liste.



Selon Tanou Kandé, ils vont se faire entendre en interpellant le ministre pour une solution inclusive. Les jeunes de la convergence républicaine de Kolda qui jugent incompréhensible ce choix réclament des emplois.



Tanou Kandé pense que « la liste est une discrimination très négative, car le recrutement devrait concerner tous les départements du pays. Dans la foulée, on dénonce ce système de recrutement qui n’est pas équilibré pour une équité prônée partout. C'est pourquoi nous interpellons le ministre afin de revoir la liste pour un recrutement inclusif. Dans ce sens, nous voulons que le président de la République intervienne dans cette affaire qui tend à diviser les jeunes. On a l’impression que Kolda n’a pas de jeunes diplômés alors que c’est tout à fait le contraire… »





À cela, Tanou Kandé ajoute : « on ne comprend pas car nous nous sommes inscrits sur la plateforme. Si c’est comme ça le recrutement, on se pose des questions. Et nous souhaitons que ce quota soit revu pour la région de Kolda. Je ne peux concevoir qu’une partie du pays soit avantagé au détriment d’une autre partie… »