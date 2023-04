KOLDA : civils, militaires et paramilitaires valident le défilé du 04 avril...

À l'instar du pays, Kolda a célébré la fête nationale de l'indépendance ce mardi 04 avril 2023 pour marquer le 63ème anniversaire de notre pays à la souveraineté internationale. Ainsi, la célébration a commencé par une revue des troupes menée par le commandant de la zone militaire numéro 6 et en compagnie du gouverneur de région, Saër Ndao. Dans la foulée, ce rite a été suivi par la décoration de militaires qui se sont distingués sur le terrain, avant que ne commence le défilé civil, militaire, paramilitaire et motorisé.



Ainsi, se sont succédé les écoles (primaires, collèges et lycées), les écoles d'arts martiaux, de football, de handball, de basket ball puis suivront les militaires et les paramilitaires au rythme de la fanfare de l'armée. Et tout ceci s'est terminé par le défilé motorisé.



A la fin de la cérémonie,l e gouverneur de Kolda, Saër Ndao a invité "les populations à se conformer au thème de cette année pour mieux aider les forces de défense et de sécurité à lutter contre la coupe de bois abusive. Si on regarde aujourd'hui, il fait de plus en plus chaud c'est pourquoi il est important d'arrêter cette saignée de la coupe abusive de bois." À la suite, il remerciera "les forces de défense et de sécurité et les civils pour la bonne organisation du défilé."



Venu très nombreux, le public a très tôt pris d'assaut les deux côtés bordant la route pour assister au défilé qui n'avait pas eu lieu depuis trois ans pour cause de covid...