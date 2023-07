KOLDA : Remise de diplômes à 1107 étudiants de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane (ex Uvs)

Ce sont 1107 étudiants de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane qui viennent de recevoir leurs parchemins ce week-end (22/23) juillet à Kolda sous l'égide du parrain, le ministre de l'enseignement supérieur Moussa Baldé. Ainsi, il s'agit d'étudiants ayant obtenu des licences et des masters dans divers domaines. Ainsi, on a 564 d'étudiants en licence et 31 en master pour Ziguinchor. À celà, il faut ajouter Bignona avec ses 252 en licence et 14 en master puis Kolda 239 en licence et 07 en master. Dans cette dynamique, Moussa Baldé souligne que l'éducation est la clé de voûte de tout progrès durable.

Et cette graduation concerne les ENO de la Casamance naturelle, notamment Ziguinchor, Bignona et Kolda ayant pour thème "nos diplômes enrichissent nos terroirs". Pour rappel, l'université numérique Cheikh Hamidou Kane compte 8. 972 étudiants au total.

À en croire le parrain, "nous honorons en ce jour mémorable les réalisations exceptionnelles d'un millier d'étudiants qui ont consacré des années de travail acharné, de dévouement et de persévérance pour atteindre cet objectif majeur de leur vie."

Pour Ousmane B., récipiendaire, "l'Uvs permet de fixer les jeunes dans leurs terroirs pour insuffler le développement. Ainsi, nous venons de montrer au monde qu'il est possible de réussir avec l'enseignement numérique."

Dans la foulée, précise Moussa Baldé, "aujourd'hui, nous célébrons également l'importance cruciale du numérique dans le développement de notre nation..."

Au terme des activités, il y'a eu la finale de la coupe du recteur Moussa Lô ayant opposé l'Uvs de Ndioum (bleu) et celle de Bignona (vert). Au coup de sifflet final les deux équipes seront à égalité avec zéro but partout. Ainsi, l'Uvs de Ndioum l'emportera par trois tirs à un sur l'Uvs de Bignona.