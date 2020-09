KOLDA : Moussa Baldé (MAER) assure la restauration de tous les candidats du bfem du département.

Le ministre de l’agriculture et de l’équipement rural Moussa Baldé, par ailleurs président du Conseil départemental, assure la restauration de tous les candidats au bfem du département de Kolda. Le département de Kolda compte 36 centres avec 37 jurys pour un total de 2986 candidats.



Cette restauration sur place permettra aux candidats d’avoir plus de chance car certains rentrent loin pour aller manger et revenir. Ainsi, ils vont manger sur place et pourront récupérer pour pouvoir entamer les épreuves de l’après-midi avec sérénité.



À en croire Moussa Baldé (MAER), « on souhaite que cet appui impacte positivement sur les résultats. Nous remettons deux millions aux centres d’examen pour assurer la restauration des candidats. »



Birane Tine, l’inspecteur de l’éducation et de la formation de se réjouir de ce soutien avant de dire ceci : « nous allons faire bon usage de cet appui ». Selon l’IEF, les candidats vont composer dans de bonnes conditions. « Nous réitérons notre volonté et notre disponibilité à vos côtés. »



Les 36 centres du département ont reçu chacun 50 mille francs pour permettre aux candidats d’avoir les mêmes chances et faire de bons résultats.



Pour la même cérémonie de ce dimanche 13 septembre, le ministre a remis un appui de 5 millions de f CFA aux artistes aussi impactés par la covid-19.