KOLDA : Dix milliards de faux billets incinérés par la douane…

C’est une contre-valeur de plus de dix milliards de billets noirs (faux) et des produits impropres à la consommation qui viennent d’être incinérés par la douane à Kolda. Il s’agit entre autres de 3, 7 tonnes de médicaments contrefaits d’une valeur de 63 millions, d’un lot de cigarettes d’une contre-valeur de 17 millions et de billets noirs d’une contre valeur de dix milliards 200 millions. À cela, il faut ajouter les 108,7 kg de cocaïne qui, faute d’installation appropriée feront l’objet d’incinération à Dakar. Cette incinération a été faite devant les autorités administratives et douanières ce mardi 17 décembre 2024. Pour rappel, cette saisie a été faite entre 2023/2024 dans le secteur de Kolda.

Dans la foulée, Moustapha Ndiaye gouverneur de Kolda, estime que cette opération entre dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme et la préservation de la santé publique. Dans la même dynamique, le colonel Malang Diédhiou, directeur régional sud des douanes, estime que cette saisie est le fruit d’un travail minutieux en relation avec les nouvelles technologies.

À en croire Malang Diédhiou toujours, « la méthode de cette opération est très minutieuse avec une technologie de pointe pour barrer la route aux faussaires sans répit. Ainsi, cette saisie démontre que la douane de Kolda sous les ordres du commandant Diaw ne cesse de développer des stratégies pour lutter contre le grand banditisme frontalier… »