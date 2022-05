KOLDA : Choix des futurs députés, réconciliation BBY, la difficile mission des émissaires de Macky Sall Doudou Ka et Cie..

C'est une mission pas du tout facile pour les émissaires de Macky Sall, Moussa Sow et Cie au Fouladou.

Il s'agit pour ces derniers de recoller les morceaux entre leaders locaux de Bby. Mais également, il y a l'épineuse question du choix des futurs députés. D'ailleurs, depuis leur arrivée hier (mercredi 04 mai) dans la capitale du Fouladou, ils se sont entretenus avec les différentes composantes de Bby jusqu'au petit matin du jeudi 05 mai.

Et dans ce sillage, il sera difficile de réconcilier la famille apériste déjà divisée avant même les locales. Et dans cette démarche de réconciliation, les émissaires devaient d'abord rencontrer le ministre Moussa Baldé (PCDK), Abdoulaye Bibi Baldé (DG Poste) et Mame Boye Diao (maire de Kolda).

Et pour corser le tout, les jeunes ont fait savoir à Doudou Ka lors de leur rencontre, qu'ils veulent être choisis parmi les futurs candidats à la députation. Certains menaçant même de mettre en place des listes parallèles...